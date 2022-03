Belen a casa di Stefano con Luna Marì: il "balletto" della bimba (guardando 'Amici')

Belen e Stefano preferiscono non parlare ancora del ritorno di fiamma che da qualche mese ha sancito l'inizio di un nuovo capitolo della loro lunga storia d'amore. Al posto delle dichiarazioni, però, arrivano i fatti, documentati dai social che sempre più spesso riportano frammenti di una vita quotidiana ancora insieme.

L'ultimo gesto in tal senso arriva dall'account Instagram della showgirl che con i follower ha condiviso le coccole riservate alla sua Luna Mariè, la bimba nata otto mesi fa dalla relazione con Antonino Spinalbese: insieme, mamma e figlia sono riprese davanti alla tv, mentre la piccola sgambetta e in sottofondo si sentono le musiche e la voce di Maria De Filippi, conduttrice della puntata di Amici che ha esordito ieri, sabato 19 marzo, su Canale 5.

Com'è noto, tra i giudici del Serale del programma di Canale 5 c'è anche Stefano De Martino che, per quanto non venga menzionato nei video postati da Belen, appare comunque in qualche modo presente negli ambienti attorno alla showgirl. Facendo un raffronto tra le storie Instagram sue e del conduttore, infatti, è facile pensare che la showgirl si trovi proprio a casa dell'ex (?) marito, autore di uno scatto in cui mostra il lucente pianoforte della sua nuova casa di Milano. Lo stesso suonato dal figlio Santiago nel filmato di mamma Belen.

Stefano e Belen, il ritorno di fiamma

E sempre a proposito di social, è di qualche giorno fa la prima storia Instagram che ha mostrato la coppia a letto insieme: nell’ombra della stanza, Belen si è filmata sorridente sotto le coperte con quello che fino a qualche mese fa era il suo ex marito, addormentato accanto a lei. Nessun commento a corredo del breve filmato. Solo un sorriso e le dita in segno di vittoria che sono valse più di mille parole.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez - legati per otto anni, tra alti e bassi, e genitori di Santiago - hanno ripreso a frequentarsi da qualche mese, dopo che la showgirl ha messo la parola fine alla relazione con Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì. La complicità ritrovata ha avuto le sue prime testimonianze quando sono stati fotografati all'aeroporto di Milano Malpensa dove lui era andato a prenderla al ritorno da un viaggio in Sud America. E anche lì i sorrisi sembravano raccontare di un amore ritrovato. Poi i retroscena su una notte di passione insieme (quando lei avrebbe interrotto la quarantena per stare al fianco dell'ex marito) e una passeggiata insieme a Milano, per strada. Poi il video del duetto e la cena a lume di candela... "Usciamo a cena. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli" aveva ammesso Belen qualche giorno fa parlando di Stefano, ora decisamente estraneo al ruolo di ex marito alla luce di uno smartphone che ha illuminato una nuova unione.