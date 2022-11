Belen scrive a Cecilia e Ignazio: "Felice per voi". Poi i suoi consigli sulle nozze

Tra i migliaia di auguri che in queste ore stanno raggiungendo virtualmente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sono mancati quelli di Belen. La notizia del matrimonio della modella e dell'ex ciclista è arrivata nelle scorse ore con un romantico video in cui un prezioso brillante ha simboleggiato il fatidico sì: "Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!" ha scritto lui a corredo della clip, arrivata a confermare la solidità di un legame lungo cinque anni.

Un tempo questo che ha visto la coppia crescere e diventare sempre più complice sotto gli occhi dei fan già testimoni della nascita della loro storia al Grande Fratello Vip e, soprattutto, della famiglia Rodriguez, prima tra tutti la sorella della futura sposa, che all'adorata Cecilia e al cognato ha dedicato una storia Instagram per celebrare l'importante decisione.

Belen scrive a Cecilia e Ignazio dopo la proposta di nozze

"Auguri ragazzi! Sono tanto felice per voi" ha scritto Belen ripostando il video della romantica proposta di nozze. Poi il consiglio sulla data delle nozze e la proposta di scegliere lei come testimone: "Evitate di farlo a luglio che si crepa. Io voglio essere la testimone e lanciare petali! Grazie!" il messaggio della showgirl che s'immagina verrà preso in molta considerazione dai futuri sposi. Ben noto, infatti, è l'affiatamento tra le due sorelle che, oltre ad aver instaurato un legame anche professionale con una linea di abbigliamento e di costumi da bagno, hanno sempre dimostrato reciproche attenzioni. Un recente esempio è la difesa che Cecilia avanzò per Belen quando venne accusata di aver lasciato Antonino Spinalbese per ritornare con Stefano De Martino: " È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti", disse in un'intervista che confermò il forte sostegno e il grande amore per la sorella che adesso potrebbe davvero presenziare al suo fianco nel giorno più importante della sua vita.