Belen, weekend d'amore nello chalet: dalla doccia sbuca Elio

Dopo settimane di silenzio Belen Rodriguez è tornata sui social. "Mi siete mancati tanto" ha scritto ieri ai follower - confermando, seppur indirettamente, le voci che la vogliono alle prese con un periodo complicato - e oggi condivide con loro alcuni momenti del romantico weekend in montagna che sta trascorrendo insieme a Elio Lorenzoni.

Un fine settimana d'amore in uno chalet da sogno, completamente in legno, con una vista mozzafiato. La showgirl si lascia coccolare dal nuovo compagno e prova a staccare la spina per qualche giorno. Su Instagram mostra la villa che li ospita e si fa vedere sorridente e serena, per la felicità dei fan, ultimamente in apprensione per lei.

In una delle storie pubblicate, regala anche un siparietto piccante: mentre si inquadra con la telecamera del telefono, alle sue spalle sbuca Elio, appena uscito dalla doccia, con solo l'asciugamano addosso che a malepena lo copre. "Ops" esclama Belen, mettendosi subito davanti al compagno. Ma ormai la frittata era fatta.

Come sta Belen

Non si hanno notizie ufficiali sullo stato di salute di Belen Rodriguez, ma sul fatto che stia attraversando un periodo complesso non ci sono più dubbi. Dal forfait dato all'ultimo momento al programma di Cattelan, fino alle parole di Mara Venier qualche giorno dopo a Domenica In, quando le ha augurato di tornare presto in forma, la showgirl non ha mai smentito nulla. L'ennesima separazione da Stefano De Martino è stata senza alcun dubbio una bella botta, ma anche l'addio a Le Iene e un futuro professionale incerto. Belen sta metabolizzando la fine di diversi capitoli della sua vita e troverà la forza, anche stavolta, di ricominciare.