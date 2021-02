Belen pazza per la cognata Lucia: pomeriggio fra tisane e risate

Adesso che le presentazioni ufficiali sono state fatte - al compleanno di Antonino pochi giorni fa - gli incontri tra Belen e la famiglia del suo compagno sono sempre più frequenti e informali, come quello di ieri a casa loro.

In cucina con la cognata Lucia - sorella minore di Spinalbese - la showgirl ha trascorso qualche ora fra tisane e chiacchiere. Con loro anche Antonino, pensieroso in disparte. Il motivo? Lo spiega Belù: "Hai finito di fare il geloso tu? O no?". "Non la smetterà mai purtroppo" risponde Lucia, che avrà fatto ingelosire in qualche modo il fratello. "Camomilla rilassante, vuoi questa tu?" incalza la 'sorellina', mentre Belen si diverte ad assistere alla scena e lui le lancia un'occhiataccia. "Una partita persa - continua la showgirl argentina - Antonino è gelossissimo, di te soprattutto". Poi la stoccata finale della sorella: "Pensa il giorno in cui gli dirò 'Antonino sono incinta'", e Belen scoppia in una risata incontenibile.

Belen e l'ex cognata Adelaide De Martino

Belen Rodriguez aveva un bellissimo rapporto anche con Adelaide, sorella minore dell'ex marito Stefano De Martino. Le due sono rimaste legate anche dopo la separazione, ma poi qualcosa deve essersi rotto. La scorsa estate, infatti, la showgirl si è sempre più allontanata dalla famiglia dello showman napoletano e i suoi like sul profilo Instagram di Adelaide sono diminuiti di giorno in giorno, fino a scomparire. Oggi tra le due è calato il gelo.