Belen torna sui social: il messaggio per i fan dopo i problemi di salute. Come sta

"Mi mancate, mi siete mancati tanto". Poche parole ma dritte al punto quelle pubblicate da Belen Rodriguez nel pomeriggio di oggi. Verso l'ora di pranzo la showgirl è voluta tornare a mostrarsi dopo la lunga assenza dai social e, soprattutto, dopo le voci che parlavano di presunti problemi di salute. Nelle Instagram Stories Belen si mostra sorridente ma non precisa dove si trova né quali sono le sue condizioni, lasciando quindi ancora in apprensione i fan pur volendo dal loro un cenno. Il mistero dunque è destinato a restare.

Nei giorni scorsi si era parlato di un ricovero a Padova per la showgirl, per via di non precisati malesseri. Nei giorni ancora precedenti le indiscrezioni raccontavano che la conduttrice aveva lasciato i bambini a Milano insieme alla mamma Veronica Cozzani per poi andare a vivere a Brescia insieme al nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, suo vecchio amico e imprenditore. Notizie mai confermate ufficialmente ma che trovano una conferma nelle stories pubblicate sui social dalla mamma Veronica, che si mostra da giorni in versione nonna mentre si trova al parco con i bambini.

È un periodo complesso per Belen. Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto è apparso chiaro un paio di settimane fa, quando ha disdetto all'ultimo l'ospitata prevista nello show "Stasera c'è Cattelan" su Rai Due. "Belen non sta bene, le auguro di riprendersi presto", disse all'epoca il conduttore Alessandro Cattelan.

Di certo per Belu - così la chiamano gli amici non è un periodo facile. Negli ultimi mesi l'addio a Stefano De Martino, sposato ormai dieci anni fa e padre del primo figlio Santiago: i due si sono lasciati per la terza volta, portando avanti un tira e molla che è in corso ormai da anni. E ancora le turbolenze professionali: nel giro di una stagione, Belen ha perso ben due conduzioni, ovvero quelle degli show "Tu si que vales" e "Le Iene", entrambi in onda su Canale 5. Anche lei infatti è finita tra le pieghe dei grandi cambiamenti che l'amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha voluto portare in azienda. La sfida per Belen è quella di trovare un nuovo equilibrio, umano e professionale.