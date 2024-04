Belen Rodriguez, le foto e la dedica per il figlio: "Mi hai insegnato a essere una brava mamma"

Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha compiuto 11 anni. Per l'occasione i due genitori si sono riuniti e gli hanno regalato una bicicletta. È un periodo particolare per la showgirl che solo pochi mesi fa aveva apertamente criticato prima De Martino, parlando dei tradimenti, e Antonino Spinalbese (papà di sua figlia Luna Marì) accusandolo di non prendersi abbastanza cura della loro bambina. Particolare perché probabilmente è riuscita a seppellire, almeno in parte l'ascia di guerra con i suoi ex: prima è stata vista a Pasqua e Pasquetta insieme a Spinalbese e poi per il compleanno di Santiago ha messo da parte il livore per il (futuro) ex marito condividendo con lui la festa per il figlio.

Forse, davvero, Rodriguez ha ritrovato una sua serenità dopo il viaggio in Argentina e aver chiuso la relazione con Elio Lorenzoni. Oggi, 9 aprile, in ogni caso tutto il suo amore e tutta l'attenzione è focalizzata solo sul figlio e così su Instagram ha condiviso un carosello di foto del suo amore con tanto di dedica speciale: "A te che sei un bravo ragazzo, a te che mi hai insegnato a essere una brava mamma, a te che con i tuoi profondi occhi dai il senso più grande che la vita mi possa aver regalato. Te amo fino a morire d’amore. Tanti auguri Santiago, sono fiera di te! Tanto tanto!".