"Vi mostro Belen a 14 anni", il meraviglioso scatto pubblicato da mamma Veronica

Una foto d'altri tempi che arriva nel giorno in cui la showgirl compie trentasette anni. E' quella condivisa da Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, che ha deciso così di celebrare il compleanno della figlia. Segno di nostalgia per i tempi andati ma anche orgoglio materno per una bambina che si è fatta donna e, a sua volta, madre di due figli.

La foto

"Qui Belen a 14 con mia sorella María José! Mamma! Vedo a Santi in questa foto!", scrive Veronica. Nello scatto sgranato, Belu è immortalata in una inedita versione da adolescente, con sneakers, jeans e t shirt. I lughi capelli castani sono ancora quelli, i lineamenti del viso (già) quelli che hanno fatto innamorare il pubblico televisivo.

Il rapporto tra Belen e mamma Veronica

Veronica Cozzani, mamma di Belen e dei fratelli Cecilia e Jeremias, è profondamenta legata ai figli. C'era anche lei a luglio all'isola di Albarella, in provincia di Rovigo, dove la modella si è rifugiata subito dopo il parto della piccola Luna Marì per vivere le prime settimane di gravidanza al riparo dal caos di Milano. Era lì a darle affetto e supporto in un momento così delicato per ogni donna.

Per Belen si tratta di un compleanno speciale, sia dal punto di vista professionale che privato. Mentre la carriera prosegue a gonfie vele con la conduzione di Tu si que vales, l'amore spicca il volo accanto ad Antonino Spinalbese. Nella notte tra l'11 e il 12 luglio è nata la sua seconda figlia, avuta dall'ex hairstylist conosciuto proprio nell'estate precedente. Prima di lei, otto anni fa, la modella argentina era diventata mamma per la prima volta di Santiago, nato dall'amore per l'ex marito Stefano De Martino.