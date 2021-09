Belen compie 37 anni, la foto amarcord di mamma Veronica conquista tutti

Sono più di settemila i like con cui i follower di Veronica Cozzani si sono uniti agli auguri che la signora Rodriguez ha rivolto alla sua Belen che oggi, 20 settembre, compie 37 anni. Per l’occasione la madre della showgirl ha scelto una foto particolare, un’immagine tratta dall’album di famiglia che ritrae la sua primogenita a 13 anni, in un intenso primo piano che coglie i particolari di un viso già bellissimo. A corredo dello scatto, una dedica piena d’amore, volta a rimarcare la forza e il carattere della sua ‘bambina’, oggi come allora determinata verso la realizzazione dei suoi sogni.

“Tantissimi auguri a questa ragazzina di 13 anni che aveva tanti sogni che ha realizzato, che è diventata mamma e che vive la sua vita cercando di essere felice, che cade e si rialza, ma che ha gli strumenti per andare avanti, godendosi appieno la vita!”, si legge nel post: “È molto bello vederti divertire come quando eri così piccola! Conserva sempre questo dono. Buon compleanno figlia, ti amo tanto”.

Il rapporto tra Belen e mamma Veronica è sempre stato particolarmente affiatato e oggi, con la nascita della seconda nipote Luna Marie, è ancora più solido. In diverse occasioni la showgirl ha parlato di quanto la sua famiglia di origine resti sempre il fulcro della sua vita e di come la madre sia per lei un modello. Dal canto suo, Veronica Cozzani ha sempre sostenuto ogni scelta della figlia, difendendola fortemente dagli attacchi di chi ha azzardato giudizi ed emesso sentenze contro di lei. “Tu sei una vergogna, chiudi la tua boccaccia” ha replicato di recente a chi l’ha offesa via social, riscuotendo gli applausi virtuali di un folto gruppo di sostenitori ormai affezionati a tutto il clan Rodriguez.