Belen torna sui social: "Su di me solo cavolate, sono sparita per il Covid"

Belen Rodriguez ricompare sui social dopo qualche giorno di silenzio. La showgirl, infatti, dopo una piccola pausa da Instagram dove, solitamente, condivide con i suoi fan ogni dettaglio della sua vita privata, è tornata online e ci ha tenuto a mettere in chiaro alcune cose. In tanti, infatti, avevano attribuito l'assenza social della mamma di Santiago e Luna Marì ai problemi che la donna avrebbe con il suo ex Antonino Spinalbese, oggi insieme a Giulia Tordini, e con la sua partecipazione al GF Vip. Ma non solo. Si era anche vociferato di una presunta crisi con Stefano De Martino, con cui Belen è appena tornata insieme. Ma, ad ascoltare le parole dell'influencer argentina, niente di tutto ciò sarebbe vero. Belen, infatti, ha avuto il Covid in modo abbastanza pesante ed è per questo che è sparita dai social, non per le altre "cavolate" dette su di lei.

"Ho fatto un bel Covid, per quello sono sparita, però sono sana e salva - ha detto Belen - È stato pesante, devo dire che me lo sono preso proprio brutto per quello sono scomparsa da Instagram per qualche giorno e non è vero niente di tutte le cavolate che hanno scritto, però, chissene frega!".

La compagna di Stefano De Martino ha messo, quindi, a tacere le voci sul suo conto e sul suo rapporto in crisi sia con Stefano che con il papà della sua secondogenita Luna Marì e ci ha tenuto, infine, a specificare di essere molto contenta di essere tornata sul set del programma di Canale Cinque dove, per il primo episodio, ha sfoggiato un bellissimo abito marrone con uno spacco vertiginoso sulle gambe che mette in risalto il suo fisico e il suo fascino.