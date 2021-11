La crisi tra Antonino e Belen è reale: le prime parole ufficiali di lei

Adesso i sospetti prendono forma. Basta romantici weekend a Parigi, depistaggi e silenzi: adesso è Belen a scrivere sui social una frase che lascia intendere quanto la crisi col suo Antonino sia reale. Una crisi di cui si parla da ormai tre settimane, ma su cui fino ad oggi la showgirl e l'ex hairstylist avevano deciso di mantenere il massimo riserbo.

La conferma (seppur indiretta) di Belen arriva tra i commenti ad post pubblicato su Instagram dalla modella argentina. Un post all'apparenza non foriero di polemiche in cui viene condivisa la fotografia del mare e la frase "Solo chi ha vissuto gli estremi conosce l’equilibrio". Ebbene, in calce alla foto, arriva un commento. "Chi sarà il prossimo?", chiede un utente, con evidente sottotesto alla fine della relazione con Antonino. "Probabilmente sono cavoli mia", la risposta senza filtri di Belen, che di fatto convalida i rumors sulla maretta.

E' la prima volta che Belen si espone in qualche modo sul tema. Fino a qualche ora fa, infatti, aveva preferito far parlare il gossip per lei. Nei giorni scorsi, poi, era volata insieme ad Antonino nella capitale francese per una fuga d'amore a due: forse un modo per provare a ricostruire un legame, al riparo dai riflettori, ma la strategia non avrebbe funzionato. La love story sarebbe così giunta alla sua conclsione ad appena cinque mesi dalla nascita della prima figlia della coppia, Luna Marì.

Non è dunque un caso che in queste settimane Belen si sia sempre immortalata sola in casa insieme alla bambina e a Santiago, il figlio maggiore avuto dal matrimonio con Stefano De Martino. E non è un caso che il compagno (o forse dovremmo dire "ex") ha fatto altrettanto ed ha evitato di partecipare alla festa di compleanno di Gustavo, papà della modella. Le ultime parole di Belen sembrano essere molto chiare...