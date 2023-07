Belen senza Stefano, le foto fanno parlare: "Fuffa mediatica". E lei replica

Citazioni, riflessioni, commenti: i contenuti social pubblicati da Belen Rodriguez nei tempi scanditi dalle voci di una crisi con Stefano De Martino catturano l'attenzione di migliaia di follower. Da giorni i due si comportano come ex intenti a trascorrere le rispettive vacanze estive lontano l'uno dall'altra, circostanza che alimenta la possibilità che davvero tra i due sia finita.

Ma nessuna dichiarazione diretta, al momento, è stata rilasciata dalla showgirl e dal ballerino in merito alla personale situazione di coppia: se la prima si mostra in montagna, immersa nella natura o intenta a disegnare, il secondo registra video al mare, a bordo della sua barca insieme agli amici, ed entrambi sembrano accomunati solo dall'intenzione di non chiarire una volta per tutte quale sia la loro effettiva condizione sentimentale. Ma a corredo di una delle ultime raccolte di foto postate da Belen, ecco arrivare un commento della diretta interessata volto a sottolineare la presunta inconsistenza delle faccende che la riguardano.

Lei da sola alla finestra, lei con indosso la maschera di Dalì, la foto sfocata di un uomo e di una donna che sembrano abbracciarsi sono raccolte nell'ultimo post di Belen. Nessuna didascalia a corredo, tanti i commenti scritti dagli utenti curiosi di sapere il significato delle immagini e, soprattutto, quali siano gli effettivi rapporti con il marito dopo la serie di indiscrezioni - anche molto forti su un presunto tradimento - arrivate nei giorni scorsi. Tra le tante osservazioni solo una ha suscitato la risposta della showgirl: "Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira, non so se riuscite a capire il senso delle foto..@belenrodriguezreal io ho capito", ha scritto una fan per sostenerla. E la replica di Belen non si è fatta attendere: "Ecco che si ragiona" la sua risposta, affiancata dall'emoji di una fiamma che pare avvalorare l'idea della sua follower su presunte chiacchiere senza fondamento riguardo la sua vita privata.

Ma in assenza di chiarimenti schietti, l'attenzione verso i suoi criptici post e quelli del marito non si attenua. E i sospetti che davvero tra loro sia finita continuano.