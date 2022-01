"Un figlio appena nato e vai in vacanza". Arriva la risposta di Belen alle critiche

Troppe ne sta sopportando di critiche Belen in questi giorni, ma ce n'è una che proprio non le va giù. Mentre infatti la showgirl si sta godendo alcuni giorni in Sud America (la terra natale dove non tornava da anni), alcuni follower hanno criticato la sua decisione di andare a farsi un viaggio dall'altra parte del mondo proprio ora che la figlia, Luna Marì, avuta a luglio da Antonino Spinalbese, è ancora piccolina. Parole che non hanno certo lasciato indifferente la modella 37enne, decisa a rispondere a tono.

In calce ad alcune fotografie che raccontano infatti la spensieratezza oltreoceano di Belen, qualcuno ha scritto un messaggio ostile alla sua scelta di partire con un bebè in casa. "Buonasera a te. Ma dimmi, il bambino (in realtà è bambina, ndr) appena nato dove sta?". Da qui la risposta di Belu: "Invece il tuo cervello?".

Perché Belen è in Sud America

"Libertà" è la parola che ricorre più spesso in calce agli scatti postati in questi giorni da Belu. Libertà dai riflettori televisivi. Libertà da una vita che nell'ultimo anno e mezzo si è rivelata particolarmente intensa: l'addio al ballerino Stefano De Martino (ex marito e padre del figlio Santiago, che avrebbe deciso di lasciarla dopo sette anni), il primo incontro con Antonino, un anno e mezzo fa, poi un aborto, l'arrivo di Luna e la crisi con l'hairstylist 26enne (con presunto tradimento da parte di lui). Tutte ragioni che lasciano pensare come la conduttrice di Tu si que vales sia comprensibilmente in cerca di respiro altrove.

E basterebbe questo per non giudicare la sua scelta di andare dall'altra parte del mondo, sempre che invece il viaggio non abbia scopi professionali, come la realizzazione di qualche shooting.

Chi è Patrizia Griffini, amica inseparabile in viaggio con Belen

Di certo però c'è che con lei c'è solo Patrizia Griffini, sua storica amica (nonché testimone di nozze ai tempi del matrimonio con Stefano, oltre che Cupido della relazione con Antonino). A badare alla piccola Luna ci pensa Antonino che, nonostante la giovane età, si sta dimostrando un padre sempre più attento.