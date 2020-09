"Vi racconto quando Belen faceva la cubista a Riccione": l'ex della showgirl torna a Uomini e Donne

"Non parla mai di Riccione, della nostra Romagna e del suo passato qui. E ancora ci chiediamo come mai". Simone Bolognese, albergatore e pr romagnolo, torna a 'Uomini e Donne' e, in rete, tornano a circolare alcune dichiarazioni della relazione avuta in passato con Belen Rodriguez. Senza nascondere un certo amore per il pettegolezzo, infatti, l'uomo si lasciò andare a frasi piuttosto piccate nei confronti della ex in occasione della sua partecipazione all'Isola dei Famosi.

Simone e Belen hanno avuto una relazione per due anni, dal 2003 al 2005, prima che lei conoscesse il successo nel mondo della moda e della tv. E pare proprio che sia stata lei a mollare lui. "Belen è stata qui in Romagna da ottobre 2003 a maggio 2005 a fare la cubista in discoteca. Ed era fidanzata con me, siamo stati insieme due anni, dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia", raccontò.

"Sicuramente - concluse - avrà pensato, o qualcuno l’avrà convinta, che sia più ‘fashion' che gli storici registrino l’inizio della sua carriera in quanto modella milanese e non come cubista riccionese".

Intanto Simone fa il suo ritorno nella trasmissione del pomeriggio di Canale 5. Il ragazzo aveva già partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi nel 2011, nelle vesti di corteggiatore di Giulia Montanarini. Riuscirà questa volta a trovare l'amore?