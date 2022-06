"12 anni insieme, grazie". Belen presenta per la prima volta la sua domestica Lulù

Raramente i personaggi dello spettacolo mostrano chi sono le persone che li aiutano nel quotidiano a gestire gli impegni e la casa, tra vita privata e vita professionale. A farlo oggi è Belen Rodriguez, che decide di presentare per la prima volta Lulù, la domestica che supporta lei e la sua famiglia da ormai oltre dieci anni. Lo fa attraverso le Instagram Stories, dove la showgirl si mostra in ascensore insieme alla donna e le scrive un post in cui esprime tutta la sua gratitudine, da parte sua e dei suoi figli.

"Lei, Lulù, che mi accompagna da 12 anni all'incirca nella vita - esordisce Belu - Continua a chiamarmi Miss Belen contro il mio volere, ma per lei è una forma di rispetto. Grazie per la cura che ti prendi di me e dei miei figli". Accanto a lei, Lulu guarda in camera e sorridere. Un gesto di gratitudine che, qualche settimana fa, ha fatto identico Chiara Ferragni, presentando le sue assistenti personali Sheila Miani e Barbara Di Poggio.

Con Belen, a Milano, vivono i figli Santiago e Luna Marì, il primo avuto dall'ex marito Stefano De Martino (con cui è in corso un ritorno di fiamma) e la seconda nata dalla breve relazione con l'ex hairstylist Antonino Spinalbese.