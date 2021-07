Belen in albergo con la figlia dopo il malore, come sta la showgirl

Il ritorno al lavoro in tempi record di Belen Rodriguez ha comportato qualche conseguenza: ieri sera, durante le registrazioni di Tu si que vales, la showgirl argentina ha avuto un malore, tanto da essere costretta ad abbandonare gli studi. Ad aggiornare i telespettatori circa la sua condizioni di salute ci pensa oggi la stessa conduttrice, che si immortala in albergo, a Roma, insieme alla piccola Luna Marì, la figlioletta nata appena dieci giorni fa.

"Sto meglio", dice Belen a quanti le domandano nei commenti quali sono le sue condizioni di salute. Nel dettaglio, ieri sera le sono state somministrate tre flebo per problemi di disidratazione. Poi la modella 36enne si inquadra in camicia da notte nel lettone dell'hotel insieme alla sua bimba, avuta l'undici luglio dal compagno Antonino Spinalbese. "Quanto mi mancherà la mia bambina oggi", dice poi, lasciando intendere che nelle prossime ore riprenderanno le registrazioni dello show di Canale 5. "Ho una faccia orribile", aggiunge, "ma la mia Cristina (Isac, ndr) mi rimetterà in sesto". Con lei, infatti, c'è tutto il suo staff, make up artist compresa.

In basso, le foto di Belen in albergo dopo il malore