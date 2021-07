Belen in minigonna dopo il parto, le foto della mamma

"A dieci giorni dal parto, che genetica!". E' Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, a far notare la forma fisica della showgirl argentina a poco tempo dalla nascita della piccola Luna Marì. A corredo del post, alcune fotografie scattate in occasione delle riprese di Tu si que vales, in corso a Roma in questi giorni e di cui Belu è conduttrice.

Minigonna nera e camicetta, Belen viene immortalata mentre scende dal camper in cui sono allestiti i camerini dello show Mediaset. Ai piedi un paio di scarpe con tacchi a spillo. L'acconciatura è una delle preferite della modella: capelli raccolti di lato e lasciati cadere sulle spalle. Artefice di tanta avvenenza è la make up artist Cristina Isac, storica assistente della bella 36enne. Con lei anche Antonia Achille, la manager.

Il malore dei giorni scorsi

Elegante come non mai, Belu si prepara così alle riprese della trasmissione di Canale 5 dopo la disavventura dei giorni scorsi: le registrazioni erano state interrotte a causa di un malore della showgirl, tornata in scena in tempi record rispetto al parto. A pesare sul suo corpo la disidratazione, che ha comportato un mancamento e la necessità di tre flebo. Ora l'allarme è rientrato e lo show può continuare.

Antonino in albergo con la bambina

Intanto, in albergo con la piccola Luna Marì c'è Antonino Spinalbese, papà della bimba, ex hairstylist, alla sua prima esperienza di paternità.