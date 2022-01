"Il bacio, poi a casa di lei": il retroscena bomba sul ritorno tra Belen e Stefano

Un bacio, poi a casa di lei. Piovono retroscena sull'incontro in aeroporto dei giorni scorsi tra Belen e Stefano De Martino, coppia infinita del mondo dello spettacolo. Per la showgirl e il conduttore napoletano sembra arrivato davvero il momento del ritorno di fiamma. Le ultime indiscrezioni, riportate dal settimanale Oggi, raccontano nel dettaglio quanto è avvenuto a Malpensa, al ritorno di lei in Urugay.

Jeans e maglietta, Stefano e Belen si confondono tra la folla all'uscita dal gate. Ma, ad osservarli, ci sono già i paparazzi, che immortalano la scena. Lei è di ritorno dal viaggio in Uruguay, organizzato con l'amica Patrizia Griffini per distrarsi un po' dopo la crisi col fidanzato Antonino Spinalbese. Lui la aspetta impaziente: per circa un quarto d'ora resta in attesa di poterla rivedere. E il momento finalmente arriva: quando Belu incrocia lo sguardo dell'ex, gli stampa un bacio complice ed affettuoso tra il collo e la guancia, poi i due si dirigono verso la macchina.

Arrivati al suv di colore scuro, è Stefano a farsi carico delle valigie e a guidare l'automobile: direzione casa di Belen. Come proseguirà la serata non è dato sapere, dal momento che anche Stefano sale nell'appartamento milanese della modella argentina.

Il ritorno a casa Belen di Stefano nasce unicamente dal desiderio di rivedere il figlio Santiago, 8 anni, che vive con mamma nel capoluogo milanese? Non è dato sapere. Di certo al momento c'è che entrambi i protagonisti di questa storia sono single: Stefano non ha ufficializzato alcuna relazione dopo la fine di quella con Belen, arrivata nel primo lockdown; Belu, invece, ha detto addio di recente al compagno Antonino, da cui ha avuto la seconda figlia Luna.

Un aneddoto curioso: proprio in aeroporto anni fa i due vennero pizzicati quando, dopo essersi lasciati, stavano "lavorando" al loro ritorno di fiamma. Chissà se dopo otto anni, un matrimonio naufragato, un figlio e molteplici crisi, non sia arrivato il momento definitivo di tornare l'uno al fianco dell'altra.

Le foto