Belen e Stefano, è crisi: un indizio parla chiaro. Cos'è successo al compleanno della mamma

Pare proprio che i più romantici dovranno deporre i loro sogni. Sembra infatti che Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che erano tornati insieme da un annetto, siano di nuovo in crisi (per la terza volta). Gli indizi arrivano dai social, dove da tempo ormai la showgirl e il conduttore non si mostrano più insieme, a differenza di quanto hanno fatto finora. E, a conferma dei sospetti, è arrivato un nuovo "campanello d'allarme" ieri sera, in occasione del compleanno di Veronica Cozzani, adorata mamma di Belen.

Sì perché all'evento Stefano non ha presenziato. A differenza di tutti gli altri componenti del clan Rodriguez, l'artista 33enne non ha partecipato alla cena. E c'erano proprio tutti: da Ignazio Moser, compagno della sorella Cecilia Rodriguez, a Debora Togni, fidanzata del fratello Jeremias. Di Stefano invece neanche l'ombra. Ed è sì possibile che lo showman sia impegnato nelle prove del suo nuovo spettacolo teatrale, ma è altrettanto vero che risale ormai a mesi fa l'ultimo avvistamento (social) dei due assieme.

Se la maretta fosse confermata, per la coppia si tratterebbe del terzo addio nel giro di undici anni. La prima separazione nel 2015, la seconda nel 2020. Poi il ritorno di fiamma a gennaio del 2022, quando lei era diventata mamma da pochi mesi di Luna Marì, avuta da un altro uomo (l'ex fidanzato e parrucchiere Antonino Spinalbese). Da un anno il quadretto familiare sembrava essersi ricostruito, per la felicità di Santiago, il figlio avuto dalla coppia nel 2013. Adesso però qualcosa sembra essersi incrinato di nuovo.