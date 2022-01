Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme: le foto bomba. Beccati così in aeroporto

Belen e Stefano De Martino, capitolo ennesimo. A due anni circa dalla fine della loro storia d'amore (e dopo che lei ha avuto una figlia da un altro uomo), la coppia viene paparazzata di nuovo insieme, con tutte le speranze di rito del pubblico che si tratti di uno di quegli amori che, dopo aver fatto un giro immenso (cit) ritorna. Fotografati all'aeroporto di Malpensa, la showgirl e il ballerino camminano fianco a fianco e lei gli cinge il la schiena. Non è chiara la contestualizzazione dello shooting - realizzato dal sito di gossip Whopsee - ma tutto lascia pensare che gli scatti siano stati immortalati nel giorno del ritorno di lei dal Sud America, dove era volata insieme all'amica Patrizia Griffini per un viaggio di relax.

Nessun gesto lascia intendere sia tornata malizia tra gli ex, ma quell'abbraccio suggerisce che di certo ogni rancore è seppellito che, se non altro, tra i due c'è grande affetto. Non è chiaro neanche se con loro fosse presente il figlio Santiago, che ha accolto la mamma al ritorno dalle vacanze con un tenerissimo messaggio di ben tornato: "Sono fortunato ad avere una mamma come te", le ha scritto. E sarebbe di certo il primo ad essere contento di un eventuale (e terzo, in ordine di tempo) ritorno di fiamma.

Messo al bando il gossip, non bisogna dimenticare però che nella vita di Belen sono cambiate molte cose dal primo lockdown, periodo in cui la coppia si è detta ufficialmente addio (era stato lui a lasciarla). Nel frattempo - mentre Stefano è rimasto ufficialmente single, seppur paparazzato con un esercito di donne - lei si è messa col giovane Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Luna Marì ha luglio, per poi entrare in crisi a stretto giro.

L'altro indizio che fa pensare ad un riavvicinamento

La crisi tra i due è dovuta proprio ad un riavvicinamento col bel conduttore napoletano? Non è dato sapere. Nessuno dei due ha commentato esplicitamente gli scatti. Ma, va detto, che già qualche settimana fa un gesto di Belen lasciava pensare ad un riavvicinamento, se non ad altro: c'era lei a tifare per l'ex marito nel giorno di debutto del suo nuovo programma Bar Stella, in onda in seconda serata su Rai Due. Che il futuro sia da scrivere di nuovo insieme (dopo otto anni, un matrimonio, due crisi e un figlio)?

