Belen e Stefano, il video bomba: giochi di seduzione ad una festa a Milano

Se non è un ritorno di fiamma, poco ci manca. Di certo c'è che Belen e Stefano hanno ritrovato la complicità di un tempo, e forse anche di più. Lo raccontano le ultime immagini pubblicate dal sito Whoopsee, piattaforma di gossip in rete, in cui la showgirl e il ballerino sono immortalati insieme alla festa di compleanno di Patrizia Griffini, storica amica di lei. Il tutto è accaduto ieri sera.

Lo sguardo di Belen lascia poco spazio agli equivoci: è un vero e proprio gioco di seduzione quello messo in atto dalla modella e dal ballerino. Sulle note del brano "Tu vuo fa l'americano", i due cantano al karaoke, si guardano, poi ballano avvicinandosi e allontanandosi, a volerci scherzare su. Sarà di nuovo amore? Non è dato sapere.

Di certo però c'è che i due si stanno mostrando sempre più spesso insieme e senza paura di essere immortalati da paparazzi indiscreti, segno che non vogliono nascondere il loro legame. E, quando le celebrità si comportano così, ci sono due strade: o i due sono semplicemente amici e dunque non hanno alcun motivo per nascondersi, oppure l'amore è tornato ad essere così solido da volerlo gridare al mondo, senza alcunta incertezza.

Nel caso di Belen e Stefano, non sarebbe certo il primo ritorno di fiamma, bensì il secondo. I due si erano lasciati nel corso del primo lockdown, quando sarebbe stato lui a fare le valigie e lasciare l'appartamento milanese della showgirl. Poi l'arrivo di Antonino Spinalbese nella vita di lei, da cui ha avuto la figlia Luna Marì, nata sette mesi fa. Con Stefano che, nel frattempo, mai ha ufficializzato altre relazioni. Ora di nuovo le foto insieme.

La complicità ritrovata tra Stefano e Belen - legati per otto anni, tra alti e bassi, e genitori di Santiago - ha avuto le sue prime testimonianze un paio di settimane fa, quando sono stati fotografati all'aeroporto di Milano Malpensa dove lui era andato a prenderla al ritorno da un viaggio in Sud America. E anche lì i sorrisi sembravano raccontare di un amore ritrovato. Poi i retroscena su una notte di passione insieme (quando lei avrebbe interrotto la quarantena per stare al fianco dell'ex marito) ed una passeggiata insieme a Milano, per strada. Infine, oggi, una danza bollente in pista. Quanto manca all'ufficializzazione del ritorno di fiamma?