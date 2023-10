Belen, nelle ultime foto spunta il dettaglio che rivela molto del suo rapporto con Elio

"Sono partita con te" scrive Belen Rodriguez a corredo dell'ultimo post che aggiorna sulla nuova fuga d'amore con Elio Lorenzoni. Il biglietto fotografato dalla showgirl racconta che la meta scelta è la stessa di qualche settimana fa, probabilmente scritto dalla proprietaria dello chalet di montagna ormai diventato rifugio d'amore della coppia durante questi weekend autunnali.

Lo scenario è quello noto ai follower di Belen che da quando non è più in tv, comunque la seguono attraverso i social ormai tornati a essere puntualmente aggiornati dopo l'assenza di qualche settimnana. Montagne innevate e alberi fanno da sfondo agli scatti che però, a un certo punto, rivelano un dettaglio fino a ora mai mostrato: un anello tanto simile a una fede è immortalata al dito della mano destra di Elio, la stessa che pure lei mette in risalto in un'altra foto forse proprio con l'intento di far capire l'importanza di un accessorio che non pare un gioiello come tanti. Che sia forse un particolare enfatizzato con lo scopo di ribadire l'importanza della storia con Elio, sebbene nata da poco? In questo momento Belen non si sbilancia e lascia che a parlare per lei siamo le immagini e le foto che pubblica lei su Instagram o i video dei fan che la mostrano felice con l'uomo che le ha ridato il sorriso dopo la definitiva chiusura con Stefano De Martino.