Belen con Elio: "Chiedimi se sono felice". Il consiglio di mamma Veronica accende i social

Belen è tornata in piena attività social dopo la lunga assenza che aveva fatto impensierire i follower. Al suo fianco adesso c'è il compagno Elio Lorenzoni, l'imprenditore bresciano che sembra proprio aver occupato un posto speciale nel suo cuore e pure nelle sue giornate che in questo periodo scorrono in montagna, lontano dal clamore della città. Mani che si accarezzano, pranzi consumati all'aria aperta, passeggiate e panorami mozzafiato sono i soggetti degli ultimi post accompagnati da didascalie che esprimono serenità. "Chiedimi ora se sono felice?" scrive a un certo punto Belen per descrivere l'ultimo scorcio della gita con il fidanzato. Un pensiero che rende l'idea della tranquillità del momento quello scelto dalla showgirl e che, oltre a suscitare la consueta attenzione degli utenti, ha anche indotto la madre Veronica Cozzani a dire la sua alla figlia.

"Sì! Questi posti e le cose belle di ogni giorno sono quelle che ti regalano momenti felici! Vivere giorno per giorno!", è il consiglio di mamma Veronica per la sua Belù, fonte di una serie di commenti da parte degli utenti divisi tra quanti augurano la piena ripresa della figlia e quanti che, come già accaduto, criticano un'eccessiva ostentazione della propria vita privata. Belen, tuttavia, resta indifferente alle osservazioni e preferisce non rispondere, godendo del periodo di relax che la trova lontana dalla tv per la prima volta dopo anni. Stefano De Martino ormai fa parte del passato e nel presente resta solo come il padre del figlio Santiago che con lui sta trascorrendo questi giorni durante l'assenza della sua mamma.