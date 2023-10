Belen felice con Elio: "Quanto è bello tutto quanto". Pioggia di critiche: "Ma non stavi male?"

Belen Rodriguez torna a sorridere e lo fa con Elio Lorenzoni, l'imprenditore bresciano a cui è legata da agosto e da cui si sarebbe trasferita da qualche settimana (anche se, probabilmente, solo per qualche tempo). È lui a starle accanto in questo momento difficile e grazie a lui la showgirl si sta rialzando dopo la batosta per la separazione da Stefano De Martino e l'addio a Le Iene.

L'ennesima delusione d'amore e l'incertezza sul suo futuro lavorativo la stanno mettendo a dura prova, e nelle ultime settimane ha avuto bisogno di allontanarsi da tutto e tutti. Dopo un lungo silenzio social, Belen è tornata a farsi vedere in questi giorni, condividendo con i follower il romantico weekend in montagna con il compagno.

"Quanto è bello tutto quanto" ha scritto in un post, pubblicando alcune foto di queste giornate felici insieme a Elio. Tante le persone contente di rivederla così serena, tra cui anche le amiche Mara Venier e Caterina Balivo - che le lasciano un cuore tra i commenti - ma sono tanti anche quelli che la criticano duramente. "Ma non stavi male?" si legge, e ancora: "Vorrei fidanzarmi con la tua stessa velocità". Molti le contestano il fatto di essere tornata sui social "troppo presto" rispetto alle voci che parlano di un periodo complicato, come se ci fosse un tempo stabilito da rispettare per essere credibili. Poi ci sono i confronti con Stefano De Martino, ed è tutto un "è meglio tuo marito", varie ed eventuali. Come se fosse un concorso di bellezza. Belen si lascia scivolare tutto addosso e continua a sorridere con il suo Elio.