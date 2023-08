Belen e le prime foto di Elio: la romantica cavalcata sul mare e quella frase che non passa inosservata

Il mistero intorno a Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si infittisce sempre di più. Era il 19 luglio quando per la prima volta il nome di Elio è comparso vicino a quello della conduttrice e da quel momento la curiosità sui due si è fatta sempre più pressante. Le segnalazioni poi si sono interrotte per alcune settimane, fino a quando quasi un mese dopo ecco che i due sono stati avvistati insieme nel pronto soccorso di Porto Viro (ovvero l'ospedale più vicino ad Albarella dove Belen sta soggiornando con la famiglia, ndr) perché Elio aveva "la febbre da giorni".

Poi ecco che Veronica Cozzani, la madre di Belen, su Instagram ha condiviso una foto di Elio in piscina con Belen e Luna Marì. Poi di nuovo alcuni giorni di silenzio ed ecco che è proprio Rodriguez a pubblicare per la prima volta una foto del misterioso uomo.

Gli scatti, in controluce quindi il volto di Elio non è identificabile, sono stati postati su Instagram e rappresentano una cavalcata al tramonto sul mare. Un momento magico e di una bellezza mozzafiato. "Me encanta", ha scritto Belen che tradotto significa "io amo". E chi ama? Il momento o chi l'ha accompagnata nella passeggiata? A rendere il tutto ancora più misterioso è un'altra didascalia scritta in un altro post su Instagram: "Ahora vuelvo a sentirme bien" ovvero "Ora mi sento di nuovo bene".