Belen rompe il silenzio su Elio Lorenzoni e pubblica le foto: tutta la verità

Prima le paparazzate al compleanno di Ignazio Moser e sotto casa di lei a Milano, poi i rumors su brevi ma intense fughe d'amore e, pochi giorni fa, la romantica cavalcata sul mare. Le voci sulla presunta relazione tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni si rincorrono da luglio e adesso è la showgirl argentina a rompere il silenzio.

Stanca delle chiacchiere, Belen ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto in cui è insieme a Elio, ma anche ad altri amici, al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti. Tra i due c'è molta complicità e si tengono per mano, ma non c'è nessun bacio. "1, 2, 3... Scatenatevi" scrive provocatoriamente Belen nel post, ma aggiunge un dettaglio non trascurabile: "Ultima foto 10 anni fa". Nell'ultimo scatto del carosello ci sono lei e Elio, 10 anni fa appunto, giovanissimi, a testimoniare che la loro conoscenza è storica. A questo punto le conclusioni possono essere due: o Belen si è fidanzata con Elio dopo così tanto tempo, magari scoprendo un sentimento nuovo, oppure i due sono semplicemente amici.

Quest'ultima ipotesi, stando ai commenti social, è la più accreditata. In tanti sostengono che Belen abbia pubblicato quello scatto proprio per dimostrare che tra lei e l'imprenditore c'è un'amicizia che va avanti da anni, niente di più. Nelle immagini più recenti, infatti, i due sono in confidenza ma non si baciano mai e non ci sono atteggiamenti passionali, oltre al fatto che gli stessi gesti e le stesse attenzioni Belen le riserva anche agli altri amici che sono con loro. Se così fosse, allora, riemerge un altro rumors: non sarà stata tutta una strategia per attirare l'attenzione dopo un periodo mediaticamente sottotono per la showgirl (fresca del benservito Mediaset, ndr)? Di questa tattica - secondo alcuni beninformati - farebbe parte anche la presunta crisi con Stefano De Martino. E la soap continua...

Le foto pubblicate da Belen Rodriguez