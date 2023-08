Belen con Elio in vacanza: mamma Veronica Cozzani pubblica la foto

Il binomio "Belen Rodriguez - Elio Lorenzoni" resta in circolo tra le cronache rosa dell'estate insieme all'ormai conclamata distanza tra lei e il marito Stefano De Martino. Di fortissimo feeling si parlò nel giorno in cui per la prima volta vennero pubblicate le foto della showgirl argentina insieme all'imprenditore bresciano durante il compleanno del cognato Ignazio Moser, ma fino a oggi - se si escludono le dichiarazioni di Fabrizio Corona che ha definito l'uomo "un tappabuchi per il cuore e per i momenti difficili di Maria Belen Rodriguez" - nessuno dei diretti interessati o delle persone più vicine ha mai detto nulla sull'ipotizzata nuova relazione.

Fino a oggi, appunto. Perché proprio nelle scorse ore, a palesare l'effettiva presenza di Elio Lorenzoni in famiglia è stata Veronica Cozzani, autrice di uno scatto che, se non altro, ha confermato la vicinanza dell'uomo alla figlia. E così, tra una foto di Santiago con Luna Marì e nonno Gustavo e quella di una tavola imbandita pronta per accogliere i commensali nello splendido giardino della villa sull'isola di Albarella, ecco spuntare anche l'immagine che ritrae Belen in piscina con la sua bimba tra le braccia e poco distante l'imprenditore che le guarda sorridenti. Solo un amico invitato a trascorrere qualche giorno insieme o qualcosa di più? Per ora la domanda non ha risposta certa, ma sicuramente scioglie il dubbio che davvero i due siano insieme in questi giorni come già raccontato dalle indiscrezioni. "Lavoro in Pronto Soccorso a Porto Viro (ovvero l'ospedale più vicino a dove Belen sta soggiornando con la famiglia, ndr) e oggi è venuta Belen Rodriguez perché Elio Lorenzoni ha la febbre da giorni" ha raccontato qualcuno per convalidare i sospetti di un'amicizia che cresce all'ombra delle evidenze. Le stesse che oggi mostrano un uomo e una donna sereni in una splendida giornata di fine agosto.