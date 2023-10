Belen si allontana dal mondo dello spettacolo: "Con Elio una nuova fase della sua vita"

Sui social è tornata a condividere una quotidianità fatta di gite fuori porta, momenti con i figli, impegni per l'imminente trasloco in una nuova casa (e che casa!), ma in tv Belen Rodriguez non sembra avere intenzione di tornare nel prossimo futuro. A raccontare il delicato periodo della showgirl argentina è il settimanale Chi che nel numero in edicola questa settimana l'ha fotografata con il nuovo compagno Elio Lorenzoni per le vie di Milano. Dopo l'addio a Mediaset, azienda nella quale ha lavorato negli ultimi anni al timone di Tu si que vales e Le Iene, Belen avrebbe deciso di allontanarsi dai riflettori e godersi pienamente questa nuova fase della sua vita.

Di recente le voci sulle sue condizioni si sono rincorse in diverse occasioni, con Fabrizio Corona che ha difeso il suo forfait nel programma di Alessandro Cattelan, lo stesso conduttore che ha accennato a non meglio precisati problemi di salute e, ancora, l'indiscrezione su una visita in una clinica a Padova. Oggi Belen non si sottrae ai fotografi mentre passeggia mano nella mano con il fidanzato a cui è legata da luglio scorso, ovvero da quando ha chiuso per sempre la storia con Stefano De Martino: "La sua serenità ora si chiama Elio" si legge sul magazine che ripercorre il passato della showgirl argentina, sempre "sentita costretta ad apparire bella, la più bella di tutte". Nelle immagini si mostra un sorriso che, secondo Chi, "vuole mettere tutti tranquilli": nessuno, se non la sua famiglia, è a conoscenza ora delle sue condizioni di salute mentali e fisiche, o "che cosa si nasconde nella sua anima", ma "ci sono momenti che vorrebbe tenere solo per lei".