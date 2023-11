Belen e Elio alle Maldive: la vacanza da sogno tra mare e palme (con una camera favolosa), le foto

Sole, cuore, amore, ma anche mare, palme e relax. Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni hanno deciso di fuggire dalla pioggia e dal freddo di novembre per il caldo e la sabbia delle Maldive. Belen ha condiviso alcune foto meravigliose del panorama, di loro che si baciano, ma a catturare l'attenzione è in particolare il video in cui mostra la parte esterna della loro camera. La suite ha un affaccio diretto sul mare, ha una piscina privata e tutto d'intorno ci sono palme e vegetazione rigogliosa: un vero paradiso.

Dopo una passeggiata e un giro in bici Belen si è concessa un trattamento di bellezza e poi una colazione vista oceano a base di bagel con salmone e uova in camicia. Il resort in cui i due soggiornano offre varie tipologie di alloggi e la spesa minima parte da 2.500 euro.