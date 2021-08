Belen e i messaggi di auguri dei suoi ex: "Mi hanno scritto in privato, sono stati molto carini"

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono raccontati in una lunga intervista al settimanale Chi esattamente un mese dopo la nascita della figlia Luna Marì, avvenuta il 12 luglio scorso. Il dialogo è un bilancio della loro storia, nata un anno fa già con le intenzioni di diventare importante in un periodo non semplice per la showgirl, reduce dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino con cui aveva tentato un riavvicinamento.

E anche a lui, ex ballerino e oggi conduttore televisivo, padre del suo adorato Santiago, la showgirl ha fatto indirettamente riferimento nel colloquio pubblicato sul smagazine, confidando di essere stata piacevolmente destinataria di messaggi di auguri per la nascita della bimba da parte dei suoi ex fidanzati, mittenti di messaggi privati: "Sono stati tutti molto carini", ha affermato rispondendo alla domanda sulla reazione degli uomini con cui ha vissuto una relazione sentimentale in passato.

Stefano De Martino non ha mai rilasciato alcun commento pubblico sulla nuova vita della ex moglie: un like al tenero post che annunciava la nascita di Luna Marì e poi nulla più, niente che potesse dare adito al racconto della sfera privata divenuta blindatissima da quando la storia con Belen si è ufficialmente conclusa. Diverso, invece, il gesto di Fabrizio Corona, altro storico ex dell’argentina, che a mamma e figlia ha dedicato una storia Instagram: "Auguri gorda (soprannome di quando stavano insieme, ndr). Benvenuta Luna", il suo pensiero.

Belen: "Con Antonino e Luna ho cambiato la mia vita"

Nel numero del settimanale sono pubblicate le prime immagini ufficiali di Belen Rodriguez e di Antonino Spinalbese con la loro figlia Luna Marì. "Mia figlia era nel mio destino", ha spiegato Belen: "Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene".

Quanto alla gravidanza: "Non è una passeggiata a 36 anni", ha confidato: "Quando aspettavo Santiago, nove anni fa, non mi accorgevo della fatica che il corpo fa, è una macchina spaziale che realizza una persona con il tuo Dna. Questa volta ho sentito tutta la fatica. Ho avuto le nausee fino al quinto mese, ero senza forze, anemica. E Antonino ha ‘subìto’ tutto con grande rispetto".

Mesi non semplici neppure per il neo papà: "Sono stati mesi difficili perché Belen ha sofferto", ha aggiunto Antonino: "Quando è nata Luna Marì e siamo tornati a casa era come se ci dovessimo conoscere di nuovo, perché lei è cambiata molto, in positivo. È molto dolce, è stato un nuovo corteggiamento". Ora non resterebbero che le nozze, ma se Antonino è ben propenso ("Io chiedo a Belen di sposarmi tutti tutti i giorni, tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio. Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere"), più riflessiva è Belen: "Pensare di firmare le carte, il contratto, lo trovo poco romantico. Se dovessi immaginarlo vedrei solo io e lui e poi una festa con gli amici stretti (…) è importante circondarsi di persone vere perché con quelle sbagliate finisci in posti sbagliati".