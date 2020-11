Belen, Santiago e Antonino: il primo weekend da "famiglia allargata" è virale (VIDEO)

Una domenica in bicicletta per la showgirl, che ritrova così il sorriso dopo l'addio a Stefano De Martino

Belen, Santiago e Antonino Spinalbese. Questa la formazione dell'ultimo weekend della showgirl argentina, che ritrova il sorriso dopo l'addio al marito Stefano De Martino accanto al figlio e al nuovo compagno. Il racconto di una gita in bicicletta per le strade di Milano è stato raccontato dalla diretta interessata su Instagram.

La nuova famiglia allargata di Belen (e chi è il 'fortunato' Antonino)

Una domenica in famiglia che ha il sapore della rinascita per Belen, reduce dalla delusione d'amore arrivata a maggio. Subito dopo l'allenamento di routine e il pranzo, la modella 35enne ha fatto un giro in sella alla sua due ruote. Jeans, camperos ai piedi, mascherina da brava ciclista urbana, ma soprattutto il migliore dei sorrisi: così ha scorazzato per la città insieme alla sua nuova famiglia allargata... che sembra davvero funzionare.

Che l'amore tra Belu e Antonino andasse a gonfie vele lo si capiva dalle dediche d'amore che i due si scambiano ormai da tempo (e dalle scenate di gelosia di lei), ma le presentazioni in famiglia sono la ciliegina sulla torta che toglie ormai ogni dubbio: Antonino è davvero l'uomo ideale per voltare pagina. La conoscenza è avvenuta quest'estate, dopo un tentativo di love story con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, presto naufragato. a leggenda narra che Belu avesse bisogno di un parrucchiere mentre il suo hairstylist personale era in vacanza e che lo abbia trovato proprio in Spinalbese. Da allora i due non si sono più lasciati.

Intanto Stefano De Martino si consola con Mariacarla

Ma che ne è, invece, di Stefano De Martino? Il ballerino - da sempre più riservato della ex moglie - non ha ufficializzato alcuna relazione dopo la rottura (arrivata dopo sette anni d'amore), sebbene pare sia stato proprio lui a lasciarla. Nelle ultime settimane, però, è stato paparazzato insieme a Mariacarla Boscono, top model dieci anni più grande ed ex del cantante Ghali: solo un fuoco di paglia o anche lui si sta consolando su altri lidi come Rodriguez?

Nel video in basso, Belen con la sua nuova famiglia allargata