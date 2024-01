Belen: "Non sono femminista, i ruoli vanno rispettati". Poi fa i nomi di chi le è rimasto accanto

Belen Rodriguez è un fiume in piena. Al settimanale Chi ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di tutto: dalle delusioni d'amore al lavoro. L'imprenditrice con grande obiettività ha anche parlato dei lati negativi del suo carattere e svela che lei non è mai stata una femminista. "Amo gli uomini e amo l'uomo che protegge la sua donna. Devono essere rispettati i ruoli, anche adesso la donna ha bisogno di protezione perché debole. Gli uomini sono più forti, hanno i muscoli perché devono proteggerci e devono accarezzarci", questa è la sua idea.

E parlando di ruoli afferma che "è difficile starmi accanto. Sono sempre stata una persona forte e, quando manca quel pilastro, manca a tutti". Il momento buio che ha attraversato alla fine della relazione con Stefano De Martino e poi subito dopo è stato complicato, ma alcune persone le sono rimaste sempre accanto: "Chi mi conosce bene e mi ama ha preso le misure e mi ha riportata su, è merito della mia famiglia e anche delle mie amiche, e voglio citare Antonella Achille, Rosaria Forestieri, Cristina Isac, Lorenzo Cherubini. E poi Elio e Santiago, mio figlio, che è incredibile". "Mi hanno aiutata a rialzarmi e non era facile con una che quando le dici che sta sbagliando ti risponde: 'Non mi devi dire come devo vivere'. Ma loro sono rimasti. La verità è che sono caduta nel baratro perché mi mancavano amore, comprensione, rispetto, lealtà, i principi su cui si basa un matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte". "La gente a volte scappa di fronte ai problemi, se ne va, ti tradisce. L'amore è restare anche quando l'altra persona non ti piace pià perché la vedi debole, questo è amore - ha spiegato Rodriguez -. Abbiamo perso il punto focale: puoi avere successo, i follower, ma se torni a casa e non hai l'amore non hai niente".

Il rapporto con la tv

"Mi stavo giocando la vita. Sono caduta una volta in vent'anni e avevo bisogno che mi tenessero la mano come io l'ho tenuta a tutti. In passato sono andata a lavorare con le stampelle, sono andata a lavorare dopo un lutto grave, ho sempre tenuto fede ai miei impegni, ma poi, se manco a un appuntamento per una volta, viene fuori che non sono affidabile", ha poi aggiunto facendo riferimento probabilmente alle assenze a Le Iene.

E in merito all'abbandono, momentaneo, della tv ha sottolineato: "Non ho paura che trovino un'altra, perché io sono unica nel mio genere. Non ho problemi di insicurezza, ma mi ferisce la spietatezza". In cantiere ha molti progetti e alcuni stanno "prendendo corpo". Ma il suo obiettivo non è più il successo, ma "essere una persona di valore ed essere felice". "Non sono una santa - ha aggiunto - ma oggi so chi sono e cosa voglio. E voglio che la mia coscienza, che la consapevolezza di non aver mai tradito me stessa, di aver sbagliato, ma di non aver mai fatto male a nessuno, siano più forti di quello che possono pensare gli altri".