Belen, festa in famiglia per la figlia (senza Stefano e Antonino). E il video con Santiago conquista tutti

Luna Marì Spinalbese ha compiuto due anni ieri, mercoledì 12 luglio, e per lei la famiglia Rodriguez si è riunita in casa di Belen per festeggiarla al meglio. I nonni Veronica e Gustavo, la zia Cecilia, il fratello Santiago, qualche amichetta sono gli invitati immortalati nei video e nelle foto postate sui social, tra tanti palloncini e una bella torta di compleanno preparata per l'occasione. Ma nella calorosa atmosfera in cui la protagonista spicca per la sua immensa tenerezza, l'assenza di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, rispettivamente marito e papà della piccola, pure è altrettanto evidente.

Il conduttore Rai ha sempre raccontato dell'affetto provato per Luna Marì: "È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio" aveva confidato tempo fa parlando della figlia di sua moglie che con la bimba ha trascorso di recente qualche giorno in barca. Ma ultimamente la distanza della coppia si sta facendo molto evidente e la parola crisi avanza nuovamente: proprio durante i festeggiamenti per la bambina, Stefano De Martino si trovava a Londra, dettaglio che va nella direzione di una evidente lontananza da Belen proprio in un giorno tanto lieto.

Non pervenuto nei contenuti social anche Antonino Spinalbese che, dopo la separazione, ha mantenuto buoni rapporti con Belen proprio per il bene della piccola. L'ex fotografo, infatti, come si vede dal suo ultimo post, si trova in Spagna e probabilmente festeggerà in un secondo momento la sua bimba a cui ha dedicato un pensiero e anche un dolcissimo video: "Amare significa, dare senza chiedere nulla in cambio. Auguri topolina" ha scritto a corredo di una foto della festeggiata.

Presentissimo, invece, è Santiago a cui tutti i follower di nonna Veronica stanno inviando i loro messaggi per sottolineare la premura con cui si rivolge alla sorellina. Nel video Luna si mostra timorosa davanti alle candeline della torta, ma gli abbracci del fratello sembrano rassicurarla: "La dolcezza di Santiago è indescrivibile" scrive uno dei tanti: "È commovente vedere quanto le vuole bene".

(Di seguito il video di Antonino Spinalbese e il post Instagram di Veronica Cozzani)