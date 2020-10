Belen, basta aerei privati e resort di lusso: con Antonino la vacanza è on the road

Una vacanza decisamente diversa dal solito quella che Belen Rodriguez e il fidanzato Antonino Spinalbanese si sono regalati in Toscana qualche giorno fa, ben lontana dalle location lussuose che hanno spesso fatto da sfondo al tempo libero della showgirl.

“Due cuori e un camper” titola il servizio del settimanale Chi dedicato alla coppia, ripresa a Barberino del Mugello, nel bosco del Turlaccio, un parco selvatico sul lago di Bilancino, a bordo di un camper con cui hanno fatto il giro delle campagne della zona. Altro che aerei privati e resort stellati: Belen e Antonino hanno scelto di viaggiare on the road alternandosi alla guida di un mezzo che ha fatto assaporare loro un nuovo senso di libertà. Archiviata una volta per tutte la relazione con Stefano De Martino, Belen appare sempre più serena accanto all’hair stylist che l’ha conquistata con la sua semplicità, la stessa che ha segnato la spensieratezza di questi giorni all’insegna della natura, del relax e, ovviamente, dell’amore.

La storia tra Belen e Antonino

Tutto è iniziato ad agosto. Si sono conosciuti a Milano e poco dopo hanno trascorso una settimana a Ibiza insieme ad altri amici, ed è lì che sarebbe scattata la scintilla. Antonino Spinalbanese, classe 1995, è un noto hairstylist e ha undici anni in meno di Belen, ma la differenza d'età non sembra pesare sulla coppia. Grazie a lui la showgirl sta ritrovando il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino. "Sono molto serena - ha dichiarato nell'ultima intervista, rilasciata a Il Fatto Quotidiano, a proposito della separazione - Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte de le dà la vita. Quando ci riprovi fino all'ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all'ultimo respiro dà tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta, però ci ho provato".