Scrivono al fidanzato, Belen sbotta ad una donna: "Imparerai a non farlo a tue spese"

"Continuate a giudicare". Belen Rodriguez, ormai rodata agli haters, fa solitamente spallucce di fronte alla critiche gratuite che arrivano in calce ai suoi post. Ma ieri sera ci ha tenuto a rispondere ad una donna in particolare, che con un messaggio aveva sminuto il ruolo del suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. "Ma è il nuovo fidanzato o il nuovo fotografo?", aveva scritto la follower in calce ad una foto di coppia. E la replica della showgirl argentina non ha tardato ad arrivare.

Belen contro una donna per difendere il fidanzato

"Stai attenta - ha risposto Belen mettendo i punti sulle 'i', senza la paura di tirare in ballo le sofferenza del passato - perché un giorno potresti sposarti, avere dei figli, divorziare perché certe cose ti hanno fatto soffrire, per poi dedicere di voltare pagina per svariate motivazioni e andare avanti, amare ancora, concederti un'altra possibilià. Non giudicare, ti potrebbe tornare contro. Anzi, quasi sempre chi giudica impara poi a sue spese che non è una buona abitudine". Nelle parole della modella poco rancore e molta consapevolezza: "Con amore, Belen. Ps. Noi esseri umani abbiamo il diritto di essere felici e l'obbligo di non mollare".

Guà qualche giorno fa Belu, così si fa chiamare dagli amici, si era scagliata contro una follower che aveva definito Antonino "portaborse". "Si vede che la mia borsa è più bella della tua", aveva replicato seccata.

Belen e il fidanzato Antonino

Già perché Belen il suo Antonino se lo tiene stretto. E' solo grazie a lui che ha finalmente ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, con cui ha trascorso 7 anni (tra alti e bassi) e da cui ha avuto il figlio Santiago. L'addio a marzo, in pieno lockdown, quando le incompatibilità caratteriali si sarebbero rivelato insormontabili per la coppia. Oggi, finalmente, la serenià ritrovata accanto all'hairstylist conosciuto quest'estate.