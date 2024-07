Belen con il fidanzato al matrimonio di Cecilia: spuntano le foto (nascoste sui social)

Si pensava che il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fosse stato raccontato in ogni momento e in ogni dettaglio in tempo reale sui social. Oggi però, nel servizio che il settimanale Chi ha dedicato alla coppia protagonista dell'evento, emerge un dettaglio che post e storie Instagram non hanno mostrato, ovvero la presenza del fidanzato di Belen Angelo Edoardo Galvano.

I due fanno coppia da qualche mese, ma a differenza delle precedenti relazioni di Belen, l'imprenditore non è mai stato protagonista della vita social della compagna nonostante abbia già fatto ingresso nella famiglia Rodriguez. 34 anni, originario della Sicilia ma residente a Milano, Angelo Edoardo Galvano è un esperto in tecnologie sostenibili, ingegnere impegnato nel settore energetico ed è descritto come un uomo molto riservato. E sarà forse anche per questo che nel giorno dedicato a Cecilia e Ignazio la coppia abbia voluto restare defilata rispetto all'attenzione dei social rivolta agli sposi, lasciando che solo in un secondo momento, negli scatti realizzati dai fotografi presenti all'evento, appunto, venissero pubblicate solo due foto di loro insieme: una in cui Belen e Angelo sono seduti in prima fila, l'uno accanto all'altra, durante il rito nuziale; l'altra mentre ballano abbracciati complici e innamorati.

Le nozze di Cecilia non sono state, dunque, l'occasione per ufficializzare la nuova relazione di Belen con il suo Angelo: stavolta la strada è quella di vivere questa storia lontana dall'attenzione mediatica che in passato ha raccontato ogni istante della vita privata della showgirl e dei suoi fidanzati.