Belen furiosa per le critiche al fidanzato Antonino: “La cattiveria ti tornerà in cul*!”

Belen Rodriguez è innamorata e felice di condividere con i follower la serenità ritrovata accanto al fidanzato Antonino Spinalbese dopo la definitiva rottura con Stefano De Martino. I due ormai non si nascondono più e sui social si mostrano spesso negli scorci di una quotidianità vissuta come una coppia affiata. Ma tra i tanti fan della showgirl che si dicono contenti per un’armonia sentimentale finalmente raggiunta, ecco spuntare anche chi si lancia in qualche critica nei confronti suoi e del compagno, scatenando la reazione piccata della diretta interessata per nulla disposta a ignorare gli attacchi.

Belen furiosa per l’offesa al fidanzato Antonino

L’unione tra Belen e Antonino è stata accolta con entusiasmo anche dalla famiglia Rodriguez, contenta di ritrovare serenità negli occhi della showgirl. Infatti: “Felice di vederti trattata con amore come te lo meriti”, ha scritto il fratello Jeremias a corredo della foto che sull’account Instgaram di Belen l’ha mostrata in procinto di baciare il fidanzato. Ed è stato proprio questo commento di Jeremias a suscitare quello di una utente: “@jeremiasgr e certo...a Belen serviva un cagnolino, un ragazzo che sta 24 ore su 24 con lei...per questo adesso è felice…”.

Pronta la replica di Belen che rispondendo anche a chi ha chiesto a Jeremias cosa intendesse dire con quel riferimento, è intervenuta furiosa: “Cioè che è destinato a te troverà modo di raggiungerti! Attenta! Perché la cattiveria ti tornerà in cu*o!.....”. Applausi virtuali sono arrivati in massa alla showgirl da parte dei fan, concordi nel darle il consiglio di godere della propria serenità accanto all’uomo che sa renderla felice senza curarsi delle critiche.

La storia tra Belen e Antonino

La storia tra Belen e Antonino è iniziata ad agosto. I due si sono conosciuti a Milano e poco dopo hanno trascorso una settimana a Ibiza insieme ad altri amici, ed è lì che sarebbe scattata la scintilla. Antonino Spinalbese, classe 1995, è un noto hairstylist e ha undici anni in meno di Belen, ma la differenza d'età non sembra pesare sulla coppia. Grazie a lui la showgirl ha ritrovato il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino. Tra loro va a gonfie vele (tanto che la decisione di andare a vivere insieme non sarebbe così sorprendente).