Una parola di troppo al fidanzato, la scenata di Belen ad una donna: "La mia è più bella della tua"

E' tutto un tripudio di cuori, romantiche dedica d'amore e scatti di coppia il profilo di Antonino Spinalbese, neo fidanzato di Belen Rodriguez. Un amore, quello tra l'hairstylist e la showgirl argentina, cominciato quest'estate ma già solido al punto che la modella è pronta a difendere con le unghie e con i denti il suo nuovo lui.

La scenata di Belen

Lo dimostra l'ultimo botta e risposta tra Belu ed una utente, che ha osato offendere il bell'Antonino. In calce ad uno scatto in cui il parrucchiere si mostra in tutta la sua bellezza, la donna scrive infatti: "Il portaborse", commento velenoso in riferimento al fatto che l'uomo sarebbe subordinato alla fidanzata. E la risposta della bella argentina non si fa certo attendere: "Però la mia borsa è più bella della tua", replica seccata.

La storia tra Belen e il fidanzato

Insomma, guai a toccare Antonino, perchè Belen tira fuori gli artigli. Del resto, che il legame sia importante è evidente dal rapporto ormai simbiotico dei due fidanzatini. Sono tantissime le paparazzate che li vedono protagonisti nelle ultime settimane, prima durante una vacanza in camper attorno a Barberino del Mugello (Firenze), poi in occasione di un weekend d'amore vissuto all'interno di una lussuosa villa sul Lago di Como (dove, peraltro, sono stati immortalati in scatti bollenti in accappatoio).

E' grazie a lui che Rodriguez sta finalmente ritrovando il sorriso dopo la turbolenta fine del matrimonio col ballerino Stefano De Martino, suo marito per sette anni e padre del figlio Santiago (ed ora sempre più vicino, a sua volta, alla super modella Mariacarla Boscono). I due si sono conosciuti quest'estate, appunto, quando lei aveva bisogno di un cambio look ed il suo parrucchiere personale era già impegnato. E da allora non si sono più lasciati.