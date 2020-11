Belen e Antonino, passione alle stelle: baci in accappatoio sulla terrazza dell'albergo

Passione alle stelle tra Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Immortalati dal settimanale Chi, la showgirl e l'hairstylist si concedono coccole bollenti sulla terrazza della Villa Leoni sul Lago di Como, affittata durante questo weekend per una fuga romantica dalla città.

Passione alle stelle tra Belen e il fidanzato Antonino

Ignara (o poco interessata) dell'obiettivo dei paparazzi appostati nelle vicinanze, Belen esce sulla terrazza in accappatoio per scattarsi un selfie e non resiste a baciare appassionatamente il compagno. Indosso solamente un asciugamano e sulle spalle i lunghi capelli ancora bagnati dopo una doccia.

Antonino e Belen fanno coppia da agosto. Leggenda vuole che si siano conosciuti proprio quest'estate, quando il parrucchiere della modella argentina era impegnato e lei aveva deciso di cambiare colore di capelli. Antonino Spinalbanese, classe 1995, è infatti un noto hairstylist e ha undici anni in meno di lei, ma la differenza d'età non sembra pesare sulla coppia. Grazie a lui la showgirl sta ritrovando il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino. "Questa è una storia importante, ma quale storiella", ha dichiarato di recente proprio al settimanale Chi.

Stefano De Martino si consola con Mariacarla Boscono

Intanto sembra che anche De Martino abbia trovato un nuovo amore: si tratterebbe della supermodella Mariacarla Boscono, dieci anni più grande di lui, con cui è stato pizzicato più volte nelle ultime settimane. La coppia d'oro dello spettacolo, insomma, sembra ormai intenzionata a ricominciare su altri lidi.