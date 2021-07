Belen racconta i primi giorni di Luna Marì in clinica, poi la dedica ad Antonino: "Il mio angelo"

E' tempo di (seconda) maternità per Belen Rodriguez. Un bis atteso da tempo, dal momento che la showgirl non ha mai fatto mistero del desiderio di diventare mamma per la seconda volta dopo la nascita di Santiago, arrivata otto anni fa. E così, in questi primi giorni da neo mamma, la modella racconta passo passo le prime poppate, i primi abbracci, i primi sorrisi della sua piccolina e del compagno Antonino Spinalbese.

Sono scatti di vita quotidiana quelli che arrivano dalla clinica di Padova, città in cui Belu ha deciso di partorire lontana dalla confusione della caotica Milano. Eccola mentre si immortala alle prese con la prima poppata ed immortala il momento in un selfie, poi tanti scatti al viso della sua bambina, che (già) sembra aver ereditato dalla mamma i lineamenti del volto.

Immancabile una dedica al suo Antonino, ex hairstylist conosciuto la scorsa estate. "Il mio angelo" scrive in calce ad una foto in cui il 26enne le fa compagnia nella stanza della clinica. Poi, poco dopo, una fotografia in cui il giovane tiene tra le braccia la sua bimba. Nonostante la giovane età, infatti, Spinalbese si è sempre detto pronto ad affrontare la paternità poiché, ha raccontato, in passato ha cresciuto le sorelline a causa della mancanza del papà.

Ora non resta che aspettare l'incontro più atteso, ovvero quello di Santiago e della sorellina. Nel frattempo sono già arrivate le felicitazioni di Stefano De Martino e Fabrizio Corona, ex compagni della showgirl, insieme a quelle di tutta Italia.