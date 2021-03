Belen e la tenera dedica alla figlia Luna Marì. Poi litiga con una donna

Guai a toccare la famiglia. E' ciò che Belen ha di più caro e su cui non ammette critiche. Lo raccontano le ultime vicissitudini della showgirl argentina su Instagram. Incinta della sua seconda figlia Luna Marì, avuta dall'attuale compagno Antonino Spinalbese, Belu le fa una tenera dedica e poi risponde a tono a chi osa criticare la sua seconda gravidanza.

Belen e la tenera dedica alla figlia

Sul suo profilo Instagram, Belen condivide una foto di sé e del pancione, il secondo dopo la nascita di Santiago nel 2013. In calce all'immagine, due semplici parole, dense però di tutto l'amore che già nutre per la sua piccolina: "Luna Marì e Belen". Nomi ormai inseparabili come madre e figlia. Ad immortalarla è proprio Antonino, ex hairstylist che studia per diventare fotografo, che la riprende mentre indossa un abito premaman.

Oltre 100mila i like collezionati dal post. "La maternità rende noi donne magiche", scrive una donna. E Belen risponde: "Io amo essere incinta". A chi poi le chiede quando andrà in Argentina per far conoscere alla piccolina anche la sua terra natia, replica: "Ogni tanto ci torno, ma il mondo è nostro: tuo, mio di tutti".

La lite con l'hater e le dichiarazioni contro chi giudica le donne

Ma tra le tante felicitazioni, spunta anche qualche hater, che Belu provvede subito a mettere a tacere. "Ora sei andata anche con il parrucchiere", le scrive una donna. E la showgirl non sta certo a guardare: "Ma no, è figlio dello spirito santo", ribatte con l'intenzione di difendere il suo nido familiare.

Già nei giorni scorsi Belu aveva rilasciato dichiarazioni contro quanti si ergono a giudici delle donne e delle proprie scelte di vita: "Noi donne siamo sempre giudicate quando facciamo determinate scelte. Questo mi fa arrabbiare. Se un uomo ha tante fidanzate va bene, una donna no. Non sono una femminista, ma dovrebbero smetterla di romperci, siamo libere. Libere di sbagliare, di cambiare idea. Ognuno può decidere di essere felice come gli pare. Ognuno di noi deve essere felice. Bisogna smettere di giudicare le donne", continua la showgirl, in attesa del suo secondo figlio".