Belen: "Mi criticano perché Santiago dorme nel lettone con me, ma non m'importa"

Conduttrice tv, imprenditrice, testimonial di noti brand, ma soprattutto mamma di due figli: Santiago, nato nel 2013 dal matrimonio con Stefano De Martino, e Luna Marì, un anno e tre mesi, avuta dall'ex compagno Antonino Spinalbese. Ed è anche dei suoi bimbi che Belen Rodriguez ha parlato in un'intervista a Di Più Tv, della gestione del tempo loro dedicato e bilanciato con gli impegni propri di una lavoratrice.

Proprio perché trascorre molto tempo lontano da casa, Belen ha raccontato di organizzare al meglio la giornata di Santi e Luna affinché siano sereni al massimo anche in sua assenza. Ad aiutarla c'è una tata che la supporta soprattutto con la bimba quando capita che svegli di notte mentre lei il giorno dopo ha la necessità di alzarsi presto per impegni lavorativi. Diversa, invece, l'abitudine di Santiago che si trova a dormire molto spesso con i suoi genitori: "È un vizio, lo so, alcuni amici mi criticano per questo. Ma non mi importa: me lo godo finché dura, perché sono certa che, tra un po’ di tempo, nel lettone con me lui non vorrà starci più" ha confidato Belen, oggi di nuovo felice accanto a Stefano.

I genitori di Belen accanto alla famiglia

Belen ha anche assicurato che molto supporto nella gestione dei figli le viene garantito da mamma Veronica Cozzani che, con papà Gustavo, vive ormai stabilmente in Italia e si è trasferita nel suo stesso palazzo. Quanto alla vita quotidiana: "Limito al massimo la vita mondana" ha detto ancora la showgirl che fa di tutto per essere a casa al massimo per le sette e mezza in modo da preparare la cena per i suoi figli e il marito. Il suo piatto forte? Spaghetti al pomodoro di cui i suoi bambini sono ghiotti.