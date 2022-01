Belen apre il profilo social a Santiago: "Me lo ha chiesto lui". Ed è già star su TikTok

Da qualche ora anche Santiago De Martino ha un profilo social tutto suo. A comunicarlo è stata mamma Belen durante una storia Instagram registrata mentre era in auto accanto al bambino, nato 8 anni fa dalla storia d’amore con Stefano De Martino. “Ieri mi ha chiesto il permesso di aprirsi Tik Tok, non so se è da irresponsabili, ma mamma glielo ha dato” ha annunciato la showgirl ai suoi oltre 10 milioni di follower: “Si chiama santiagodellavega1. Seguiteci, grazie!”.

L’esortazione così dichiarata è stata accolta subito dagli utenti: al momento, infatti, il nuovo account sponsorizzato da Belen è seguito da 5mila iscritti che hanno premiato i primi tre post del novello iscritto con migliaia di like, certamente destinati a salire nelle prossime ore.

E papà Stefano De Martino?

Al momento sull’ingresso nel mondo social di Santiago De Martino annunciato da Belen non si è espresso papà Stefano che dell’adorato figlio ha di recente parlato in riferimento a un rapporto che si consolida giorno dopo giorno. “Sono diventato padre a 23 anni, ho avuto dalla mia quella giusta dose di incoscienza che mi ha aiutato a vivere con leggerezza la scelta di avere un figlio” ha confidato il conduttore del Bar Stella: “Santiago ora ha 8 anni, mi segue in televisione ed è lo spettatore che più temo (…) Il mio sogno un giorno è quello di lavorare con lui, contagiarlo con la mia passione, però come tutti i papà non voglio essere pressante: spero che faccia quello che gli piace”.

Intanto, in queste ore, la vita privata di Stefano De Martino è tornata nuovamente al centro delle cronache rose per le clamorose foto che lo hanno mostrato di nuovo proprio accanto a Belen che in aeroporto, di ritorno dalla sua ultima vacanza, ha trovato proprio lui ad attenderlo… Solo due ex rimasti buoni amici per amore del figlio Santi o qualcosa di più? Chissà… La certezza è che di Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna nata a luglio scorso, non c’è traccia da tempo nella vita della showgirl, tornata single proprio come l’ex marito.