Belen racconta (e mostra) il segreto del fisico scolpito dopo due gravidanze

Conduttrice de Le Iene, modella e testimonial di brand, mamma di due splendidi bimbi: piena di impegni lavorativi e personali è la vita di Belen Rodriguez, sempre puntuale nel condividere momenti delle sue giornate con i suoi milioni di follower. Tra le ultime storie Instagram della showgirl, ecco arrivare anche quelle dedicate alla cura del suo corpo, sempre tenuto in splendida forma con sport ed esercizi mirati. Chi la segue sa bene quanto l'attività fisica sia parte integrante della quotidianità di Belen che però, talvolta, si concede anche qualche trattamento diverso dal solito allenamento guidato dal personal trainer.

"Quando si fanno due bambini si scolla il tessuto", racconta allora la showgirl mostrandosi sul lettino di un centro di bellezza per sottoporsi a un trattamento mirato al rinforzamento dell'addome. "Belen Rodriguez ogni mattina si sveglia e va in palestra, tranne il mercoledì che devo lavorare" spiega ancora, confidando che in assenza di tempo sostiruisce la ginnastica con uno speciale macchinario di radiofrequenza utile per sostituire i normali esercizi addominali. La premura che rivolge ai follower, tuttavia, è quello di seguire sempre uno stile di vita sano, fatto di una buona alimentazione e costante sport.

Belen e la gioia per il ritorno di fiamma con Stefano

Per Belen questo è un momento davvero sereno, dal punto di vista lavorativo e soprattutto sentimentale. L'ultimo weekend pasquale ha definitivamente accertato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, al suo fianco nella bellissima villa vista mare ad Albarella. Con loro il figlio Santiago, la piccola Luna Marì (nata lo scorso luglio dalla relazione di Belen con Antonino Spinalbese) e Choco, il Labrador del conduttore. Per il momento la coppia non commenta a parole la gioia di essersi ritrovati per la terza volta, ma lascia che siano pochi indizi a racontarla. Così, appena rientrata a Milano, ecco un post con una carrellata degli scatti più belli di queste giornate e un"grazie alla vita" che dice tanto.