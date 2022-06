Belen, la foto in costume è da sogno

In questi giorni Belen si trova sul lago di Como con la sorella Cecilia e alcune amiche, per una vacanza di sole donne. Dopo cene, momenti di condivisione, risate e Belen che fa la verticale in casa, l'idromassaggio, il tutto raccontato con le storie su Instagram. Sempre sul social la ex conduttrice de Le Iene e imprenditrice ha condiviso una foto mozzafiato che la ritrae a filo dell'acqua nel lago di Como, proprio come se fosse una sirenetta. La foto ovviamente è stata ampiamente apprezzata e ha fatto incetta di like e commenti.

Belen e la famiglia allargata con Stefano De Martino

Per questo viaggio Luna Marì e Santiago sono in compagnia dei rispettivi padri, come dimostrano, ad esempio, le foto condivise da Antonino Spinalbese che ritraggono la sua piccola con la nonna e poi con lui. La famiglia allargata sembra aver trovato un proprio equilibrio come hanno mostrato le storie dello scorso fine settimana di Belen e Stefano che hanno passato in campagna sia con Santiago sia con Luna. La relazione tra i due sembra star andando a gonfie vele e anche se non condividono quasi mai contenuti insieme è ormai evidente che stiano investendo molto in questo nuovo capitolo della loro vita.