Belen, dopo le foto con Elio Lorenzoni costretta a scappare di casa

Lo scoop gossipparo dell’estate 2023 è servito. E’ arrivato questa mattina, dalla copertina del settimanale Chi, che ha immortalato Belen Rodriguez in affettuosi atteggiamenti con un uomo che non è Stefano De Martino, ma l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Una immagine, a cui fa seguito un ricco servizio interno, che è la conferma delle voci che circondano la coppia da settimane, se non da un paio di mesi, e che parlavano di crisi e rottura.

A nulla sono servite le foto della vacanza ‘in famiglia’ di Belen e Stefano in barca nel mare delle isole pontine con Santiago e Luna Marì: i paparazzi non si sono lasciati sviare e, alla fine, hanno portato a casa gli scatti che documentano che, ancora una volta, tra la showgirl e il ballerino è crisi nera, e che lei frequenta un altro uomo.

La notizia, invece di spegnere la curiosità intorno alla vita privata di Belen, l’ha ulteriormente accesa e l’argentina è immediatamente diventata l’osservata numero uno dell’estate 2023 degli instancabili cacciatori di scoop. Probabilmente per questo la showgirl in giornata ha preso la decisione di ‘scappare’ dal suo appartamento in zona Brera per rifugiarsi in un hotel di lusso, nella speranza di guadagnare un po’ di riservatezza allontanandosi da casa.

Secondo quanto riporta The Pipol, ora Belen Rodriguez alloggerebbe all’hotel Excelsior Gallia di Milano, una scelta fatta nell’ottica appunto di sfuggire all’assedio dei paparazzi, che in queste ore sostano numerosi nei pressi dell’abitazione ma anche, aggiunge l’account Instagram, poter così incontrare più serenamente il nuovo amore Elio Lorenzoni.

D’altronde, tra i due, le cose sembrano già piuttosto avviate. Basti pensare che le foto che hanno immortalato la complicità tra la Rodriguez e Lorenzoni sono state scattate in occasione di una festa di famiglia, il compleanno di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, a La Mimosa Polo Club di Pogliano Milanese. Alla festa erano presenti i genitori di Belen e i figli, Santiago e Luna Marì. Alla fine della festa, secondo quanto scrive il settimanale, Lorenzoni ha riaccompagnato la showgirl e la figlia a casa, e ne è uscito solo la mattina dopo. La stessa casa sotto cui oggi si sono diretti molti fotografi nella speranza di rubare ulteriori scatti che documentino la nuova relazione della showgirl. Una situazione che ha spinto l’argentina a scappare di casa e a cercare rifugio e privacy altrove.