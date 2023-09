Belen "celebra" Elio: le foto dedicate al nuovo fidanzato

Lo aveva già ufficializzato qualche giorno fa con un post: "Un giorno in cielo" era stata la didascalia scelta da belen Rodriguez per ufficializzare sui social la nuova relazione con Elio Lorenzoni e, quindi, confermare la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Per questo l'ultimo contenuto Instagram pubblicato dalla showgirl appare più come un rafforzamento delle sue intenzioni che la comunicazione di qualche novità sulla vita sentimentale ormai ben nota ai social.

Nessuna descrizione affianca la rassegna di immagini comparsa sul suo account poco fa: solo un'emoji rappresentativa di una certa serenità accompagna gli scatti che sembrano tutti dedicati all'imprenditore al suo fianco da qualche mese. Mani e intensi primi piani di Elio si alternano alle immagini di lei, alle gambe nude nella vasca, al gioco di ombre in bianco e nero. Oltre 40mila i like e centinaia i commenti dei follower agli scatti, criticati da chi obietta sulla ostentazione di un amore appena nato ed elogiati dai fan che applaudono alla repentina svolta sentimentale che Stefano De Martino lo contempla solo come padre del figlio Santiago.

Dal canto suo, il conduttore televisivo non si espone: si vocifera di una relazione con la giovane Martina Trivelli, fotografata con lui durante una serata a due, ma da parte sua e dei suoi profili social nessuna conferma a parte gli apprezzamenti a qualche foto della ragazza che non sono sfuggiti ad attenti osservatori. Non era mai accaduto, neanche durante i lunghi periodi di separazione da Belen avuti in passato, che Stefano venisse beccato con una donna in una situazione romantica come appare quella delle foto, dettaglio che lascia pensare alla possibile serietà della frequentazione con Martina. Ci sono stati flirt, anche qualche storiella, ma mai niente di ufficiale. Questa volta, invece, è diverso. E chissà se prima o poi anche lui, come la sua ex, confermerà le indiscrezioni con un post romantico o eviterà di alimentare il gossip che da mesi lo vuole protagonista.