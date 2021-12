Belen nuda, la provocazione sui social: "Non si vede ma c'è" e piovono le critiche

Ogni foto che pubblica crea scalpore e numerosi commenti, alcuni di sostegno, molti altri di disapprovazione. Belen oggi ha pubblicato una foto in cui sembra essere completamente nuda per pubblicizzare la nuova linea di costumi di Me-fui ( brand beachwear di Belen e sua sorella Cecilia).

Ciò che rende la foto ancora più provocante è la didascalia, che fa riferimento al costume ma è facilmente fraintendibile: "Non si vede ma c'è". Belen è distesa in acqua, capelli bagnati tirati all'indietro e proprio dietro alla sua testa spunta il suo lato B. I commenti non si sono sprecati e tra un "Che cosa? La tua dignità?" e un "Ma no, il ritocco Photoshop" c'è anche qualcuno che la sostiene, se così si può dire: "Struccata sei ancora più bella e non sei solo quello sai presentare ballare cantare quindi non solo bella chapeaux".