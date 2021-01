Belen spaccia per sua la foto di una modella russa (che la sfotte impietosamente)

Tra le tante foto che riempiono il profilo Instagram di Belen Rodriguez per la gioia dei suoi quasi 10 milioni di fan, ad attirare l’attenzione nelle ultime ore è quella che ritrae un paio di gambe mozzafiato con indosso un sexy stiletto dal tacco vertiginoso. “Sulle mie scarpe”, è la didascalia a corredo dello scatto da oltre 180mila like, diventato oggetto di un ‘giallo’ discusso dagli utenti dopo la segnalazione della pagina Very Inutil People che ha dimostrato come la maternità dell’immagine appartenga, in realtà, alla modella russa Maya Zaboshta.

Scusate, ma non ci stiamo soffermando abbastanza sul trash di Belén che spaccia per sua una foto di un'influencer russa che con eleganza la sputtana sui social ✈️✈️✈️✈️ pic.twitter.com/16BU1Suq2r — • Ɖαиιɛℓα • (@Da_Tzn) January 11, 2021

La foto “rubata” da Belen

Messa al corrente del successo che la foto con le gambe in bella mostra stava ottenendo sul profilo Instagram di Belen Rodriguez, la russa Maya Zaboshta ha rivendicato con decisione il diritto all’immagine. “It’s my photo!”, ha scritto Maya Zaboshta postando lo scatto in questione che la showgirl argentina ha pubblicato il 10 gennaio scorso accanto al suo, risalente all’11 aprile 2020. I commenti dei follower si sprecano: “Come se avesse bisogno di copiare”, scrive qualcuno. Ma, lei, Belen, tace, lasciando che il tempo riporti nel dimenticatoio la curiosa vicenda.