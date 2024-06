Belen nuda allo specchio, il commento bollente di Laura Chiatti

Weeked fuori porta per Belen Rodriguez, che ha deliziato i follower con una serie di foto paesaggistiche ma anche piccanti. La showgirl ha trascorso qualche giorno fuori Milano - probabilmente con il nuovo fidanzato, Angelo Edoardo - senza però svelare la location, se non con qualche scatto ai dettagli della casa e del panorama mozzafiato intorno.

A colpire l'attenzione di molti, però, è stata una foto decisamente più bollente del cielo azzurro o della rigogliosa natura. Belen, infatti, si è immortalata allo specchio della camera da letto completamente nuda, di profilo, con il lato b ben evidente e il seno coperto dal braccio. "Sei pelle bruna, un canto di passione e sabbia" ha scritto nel post, ma davanti a tanta sensualità le parole passano quasi inosservate.

Non passa inosservata, invece, la sua bellezza, come fanno notare in molti. Tra i commenti ce n'è uno in particolare che non passa inosservato, quello di Laura Chiatti, frequentatrice assidua del profilo di Belen. "Mio Diooooo" scrive, con tanto di fiamma, contribuendo così ad alzare la temperatura...