Le sexy foto di Belen allo specchio sotto accusa: "Copriti sei una mamma"

Belen Rodriguez nell'occhio del ciclone. Dopo aver partorito la sua Luna Marì è stata criticata su più fronti: per la decisione di andare a lavorare poco dopo il parto, per aver iniziato a fare attività fisica, sono state oggetto di critica anche le sue labbra.

Le foto vedo-non vedo di Belen e le critiche

La forma fisica della showgirl è perfetta nonostante abbia partorito da pochissimo, Belen ama raccontarsi con molte foto sui social e alcuni scatti recenti hanno scatenato nuovamente chi non la apprezza.

Nei selfie si vede un grande specchio ovale con al centro Belen coperta solo da un asciugamano bianco. Oltre ai classici "Bella" e "Bellissima", ci sono alcuni commenti che collegano la sua mise all'essere mamma e altri in cui viene criticata perché sempre "nuda": "Vestiti che hai 2 figli"; "Fai prima a spogliarti, tanto sei abituata"; "E toglila fai prima, che squallore mamma mia"; "Ma una donna deve per forza (s)vestirsi così per sentirsi bella, apprezzata? La sensualità e la bellezza è anche altro, si può essere ASSAI SEXY anche con il culo coperto"; "Ecco!! Ci risiamo aspettavo questo momento...(foto).avanti il prossimo!! Ma il tuo Antonio e un altro poverino".